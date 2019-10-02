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РИА Новости

Памфилова призвала снизить муниципальный фильтр для живой конкуренции

17:01 02.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова в информационном центре ЦИК России
Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос снижения муниципального фильтра требует проработки, поскольку для страны выгодна живая конкуренция на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
"Очень важный аспект - это пресловутый муниципальный фильтр. Мы считаем, что муниципальный фильтр надо снизить, для того, чтобы конкуренция была более живой и реальной, чтобы не отсекать реальных конкурентов", - сказала Памфилова.
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"Для страны очень выгодно, чтобы реальная, живая конкуренция на поверхность выводила лучших, сильнейших", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она добавила, что существует множество различных мнений и предложений на этот счёт, которые надо проработать, чтобы "сделать его реальным".
Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборах. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан.
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