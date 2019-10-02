Памфилова призвала снизить муниципальный фильтр для живой конкуренции

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопрос снижения муниципального фильтра требует проработки, поскольку для страны выгодна живая конкуренция на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК.

"Очень важный аспект - это пресловутый муниципальный фильтр. Мы считаем, что муниципальный фильтр надо снизить, для того, чтобы конкуренция была более живой и реальной, чтобы не отсекать реальных конкурентов", - сказала Памфилова.

"Для страны очень выгодно, чтобы реальная, живая конкуренция на поверхность выводила лучших, сильнейших", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она добавила, что существует множество различных мнений и предложений на этот счёт, которые надо проработать, чтобы "сделать его реальным".