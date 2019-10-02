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РИА Новости

Аксенов анонсировал кадровые изменения в крымском правительстве

16:50 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал кадровые изменения при формировании нового состава крымского правительства.
Ранее депутаты крымского парламента нового созыва избрали Аксенова главой Крыма на второй срок. После этого, согласно процедуре, все члены правительства республики в полном составе ушли в отставку, но остались временно исполнять свои обязанности. При этом Аксенов заявлял, что не исключено переназначение многих чиновников.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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"Кадровые изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров как на республиканском, так и на муниципальном уровне, является одной из наших главных проблем", - - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать те сложные и масштабные задачи, которые сегодня стоят перед республикой, не так много.
"Это тоже не является секретом. Мы делаем все возможное для привлечения специалистов, имеющих необходимый управленческий опыт, в том числе с материка. Активно перенимаем лучшие практики и технологии других субъектов Российской Федерации", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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