Аксенов анонсировал кадровые изменения в крымском правительстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал кадровые изменения при формировании нового состава крымского правительства.

Ранее депутаты крымского парламента нового созыва избрали Аксенова главой Крыма на второй срок. После этого, согласно процедуре, все члены правительства республики в полном составе ушли в отставку, но остались временно исполнять свои обязанности. При этом Аксенов заявлял, что не исключено переназначение многих чиновников.

"Кадровые изменения будут, но пока не готов сказать, в каких масштабах. Не секрет, что дефицит квалифицированных кадров как на республиканском, так и на муниципальном уровне, является одной из наших главных проблем", - - написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, людей, готовых работать в исполнительных органах власти, нести колоссальную ответственность и способных решать те сложные и масштабные задачи, которые сегодня стоят перед республикой, не так много.