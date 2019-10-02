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РИА Новости

Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения гражданства

16:41 02.10.2019 (обновлено: 17:09 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПаспорта Российской Федерации
Паспорта Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паспорта Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минтруд разработал проект приказа, согласно которому предполагается расширение перечня профессий иностранных граждан, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Ранее сообщалось, что закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства России в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября.
В список вошли такие профессии, как агроинженер, ветеринар, воспитатель, рыбовод, токарь, редактор, математик, энтомолог и врачи различных специальностей. С полным списком из 135 профессий можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.
Паспорт гражданина Российской Федерации
1 октября, 15:05РИА Новости
В России планируют изменить правила получения гражданства
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