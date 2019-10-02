В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России вступил в силу закон, сокращающий с трех лет до одного года трудовой стаж, необходимый для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства в упрощенном порядке.

Воспользоваться таким способом получения гражданства теперь смогут иностранцы, работающие в России по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии — в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.