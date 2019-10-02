На севере Казахстана нашли мавзолеи времен Золотой Орды

НУР-СУЛТАН, 2 окт - РИА Новости. Археологи нашли руины семи мавзолеев времен Золотой Орды на севере Казахстана, сообщил глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
"Историческая новость пришла из мира археологии. В Уалихановском районе археологи нашли руины семи мавзолеев XIV века. По данным ученых, усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Жошы хана. Также обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков. Накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение", - написал Аксакалов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что "это открытие подтверждает давнюю гипотезу известного академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории северного Казахстана памятников средневековой городской культуры".