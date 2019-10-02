На севере Казахстана нашли мавзолеи времен Золотой Орды

Публикация от Qumar Aqsaqalov (@qumaraqsaqalov) 2 Окт 2019 в 1:04 PDT

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Он отметил, что "это открытие подтверждает давнюю гипотезу известного академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории северного Казахстана памятников средневековой городской культуры".