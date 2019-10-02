В Москве создан новый институт поддержки экспорта

"Создание "Моспрома" - еще один способ поддержки промышленных предприятий Москвы. Город предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспортного потенциала и всячески стимулирует открывать новые рынки, и мы уже сейчас видим результаты. Например, экспорт продукции АПК из Москвы в Китай за первое полугодие 2019 года вырос более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но иногда производителям нужны не столько деньги, сколько помощь в продвижении продукции за границей и экспертиза по их рынкам. "Моспром" может стать наставником или проектным офисом, который организует с участием московских компаний выставки, а также проведет для них технологические туры на производства", – приводит пресс-служба слова Прохорова.