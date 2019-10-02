В Москве создан новый институт поддержки экспорта

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Правительство Москвы открыло центр "Моспром" - новый институт поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
О создании центра "Моспром" объявил руководитель ДИПП Александр Прохоров в ходе организованной ведомством стратегической сессии по развитию промышленного экспорта. В первой сессии под названием "Экспорт без границ" приняли участие более 120 руководителей крупнейших предприятий столицы, федеральных и региональных деловых объединений, международных ассоциаций, а также представителей власти.
"Создание "Моспрома" - еще один способ поддержки промышленных предприятий Москвы. Город предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспортного потенциала и всячески стимулирует открывать новые рынки, и мы уже сейчас видим результаты. Например, экспорт продукции АПК из Москвы в Китай за первое полугодие 2019 года вырос более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но иногда производителям нужны не столько деньги, сколько помощь в продвижении продукции за границей и экспертиза по их рынкам. "Моспром" может стать наставником или проектным офисом, который организует с участием московских компаний выставки, а также проведет для них технологические туры на производства", – приводит пресс-служба слова Прохорова.