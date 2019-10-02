В России открылась регистрация на олимпиаду студентов "Я – профессионал"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Москве состоялась торжественная церемония открытия всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал", сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

Третий сезон проекта запустили победители прошлого года и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Государство может только создать условия. Олимпиада – это создание условий, как и все проекты автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Очень часто эти проекты, в том числе и олимпиаду, называют социальным лифтом. Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому", – сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров поприветствовал студентов и коллег и отметил, что олимпиада – один из самых востребованных проектов.

"Для нас очень важно сопровождать и поддерживать ребят и после олимпиадных соревнований. Один из инструментов этой работы – программа наставничества, старт которой мы дали в декабре 2018 года. Она создана специально для участников проектов и конкурсов нашей платформы", – добавил он.

В 2019–2020 учебном году "Я – профессионал" проходит по десяткам направлениям – от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Ежегодно перечень соревновательных дисциплин обновляется.

"По итогам прошлого сезона мы учли пожелания ребят и добавили новые направления. Теперь их 68. Надеюсь, эти и другие нововведения позволят привлечь большее число участников и помогут им продемонстрировать свой профессиональный уровень", – поделилась руководитель олимпиады Валерия Касамара.