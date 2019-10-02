Мухетдинов: многодетность у мусульман не связана со средствами принуждения

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Артем Буденный. Высокая рождаемость и низкое количество разводов в мусульманских регионах России связаны как с религиозной, так и с культурной традицией, а не с "методами принуждения", заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, объясняя высокую рождаемость и небольшое число разводов в мусульманских регионах России, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что это связано "с той семейной этикой, которая в исламе продвигается на всех уровнях". Говоря о практике, существующей в Русской церкви, он сказал, что последняя "может лишь напоминать людям о том, что они призваны к семейной жизни", но у Церкви "нет каких-либо средств принуждения", тогда как "в исламских семьях такие средства принуждения присутствуют". По мнению представителя РПЦ, в этом заключается "значительная разница в целом между исламом и христианством", которое предлагает "добровольное следование духовно-нравственным установкам".

Комментируя это заявление, Дамир Мухетдинов заявил, что "доля правды в словах владыки Илариона присутствует, хотя обобщать было неправильно", ведь "культурная традиция во многом и определяет религиозную".

По его словам, каждый случай очень специфичен и во многом зависит от культурной традиции, распространенной на определенной территории. Например, "в северо-кавказских республиках традиции чтят очень жестко, и это касается, в том числе, вопроса разводов".

"Если девушка добровольно приняла решение выйти замуж за того или иного человека, то родители, даже несмотря на семейные проблемы, наставляют терпеть, любить мужа и чтить традиции ради высоких идеалов", - объяснил Мухетдинов, являющийся также членом комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Распространению такой практики, добавил он, способствует ряд особенностей: развитие духовных исламских институтов, компактное проживание народов на определенной территории и отдаленность горных сел, в которых "сохраняются многие традиционные элементы" и которых не коснулась постиндустриальная и городская культуры.

"Ислам – динамичная религия, она моложе, чем христианство, многие институты переживают бурное возрождение, народ проживает более локально, и, в отличие от мегаполисов, каждый друг друга знает. Эти особенности накладываются друг на друга", - уточнил Мухетдинов.

Мусульманский деятель подчеркнул, что подобные традиции "характерны не только для исламского общества", но их можно найти и в православных семьях, в традиционной русской глубинке, или "у наших братьев-староверов". "Я уверен, что и в традиционных православных семьях примерно такие же установки на многодетность, соблюдение православных традиций, на то, чтобы женщина надевала юбку в пол и ходила с покрытой головой", - сказал первый замглавы ДУМ.