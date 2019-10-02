Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T16:22Z
https://ria.ru/20191002/1559363270.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/133264/16/1332641619_0:0:3092:1739_1036x0_80_0_0_a83f2a6a54e706020ba91968bce09763.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мухетдинов: многодетность у мусульман не связана со средствами принуждения

16:22 02.10.2019
214
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости, Артем Буденный. Высокая рождаемость и низкое количество разводов в мусульманских регионах России связаны как с религиозной, так и с культурной традицией, а не с "методами принуждения", заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.
Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, объясняя высокую рождаемость и небольшое число разводов в мусульманских регионах России, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что это связано "с той семейной этикой, которая в исламе продвигается на всех уровнях". Говоря о практике, существующей в Русской церкви, он сказал, что последняя "может лишь напоминать людям о том, что они призваны к семейной жизни", но у Церкви "нет каких-либо средств принуждения", тогда как "в исламских семьях такие средства принуждения присутствуют". По мнению представителя РПЦ, в этом заключается "значительная разница в целом между исламом и христианством", которое предлагает "добровольное следование духовно-нравственным установкам".
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
25 сентября, 17:41Религия и мировоззрение
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Комментируя это заявление, Дамир Мухетдинов заявил, что "доля правды в словах владыки Илариона присутствует, хотя обобщать было неправильно", ведь "культурная традиция во многом и определяет религиозную".
По его словам, каждый случай очень специфичен и во многом зависит от культурной традиции, распространенной на определенной территории. Например, "в северо-кавказских республиках традиции чтят очень жестко, и это касается, в том числе, вопроса разводов".
"Если девушка добровольно приняла решение выйти замуж за того или иного человека, то родители, даже несмотря на семейные проблемы, наставляют терпеть, любить мужа и чтить традиции ради высоких идеалов", - объяснил Мухетдинов, являющийся также членом комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
Распространению такой практики, добавил он, способствует ряд особенностей: развитие духовных исламских институтов, компактное проживание народов на определенной территории и отдаленность горных сел, в которых "сохраняются многие традиционные элементы" и которых не коснулась постиндустриальная и городская культуры.
Отражение мечети на здании в центре Джидды
23 сентября, 16:22Религия и мировоззрение
Муфтий: планируем построить мечеть в каждом городе - миллионнике России
"Ислам – динамичная религия, она моложе, чем христианство, многие институты переживают бурное возрождение, народ проживает более локально, и, в отличие от мегаполисов, каждый друг друга знает. Эти особенности накладываются друг на друга", - уточнил Мухетдинов.
Мусульманский деятель подчеркнул, что подобные традиции "характерны не только для исламского общества", но их можно найти и в православных семьях, в традиционной русской глубинке, или "у наших братьев-староверов". "Я уверен, что и в традиционных православных семьях примерно такие же установки на многодетность, соблюдение православных традиций, на то, чтобы женщина надевала юбку в пол и ходила с покрытой головой", - сказал первый замглавы ДУМ.
"Отличаются не столько религии – могут разниться детали... Все монотеистические авраамические религии в этическом плане суть едины, базовые ценности – одинаковые", - подытожил собеседник агентства.
6000010
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий
Епископ РПЦ предложил переименовать реабилитационные центры в православные
РИА
Новости
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления
В России готовы к дальнейшей подготовке зарубежных астронавтов
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин: на азиатские страны нельзя накладывать западные модели развития
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Лента
новостей
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин рассказал о доставшемся Зеленскому "тяжелом наследии"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин предложил Западу вкладывать деньги в развивающиеся экономики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах
Всероссийская перепись населения
В Удмуртии при подготовке к Всероссийской переписи нашли две новые деревни
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы
Паспорта Российской Федерации
Минтруд расширит список профессий для упрощенного получения гражданства
Собор Святого Петра в Ватикане
Влиятельные сотрудники Ватикана оказались вовлечены в финансовый скандал
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" заявил о кризисе в российском авиастроении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Медведев поручил удвоить финансирование госпрограммы по развитию села
00:50Более 250 работ Ильи Репина представят на выставке в Русском музее
00:48Россия готова помочь Кубе при создании собственной атомной энергетики
00:46Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
Лента новостейМолния