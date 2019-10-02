Галь Гадот и Роуз Лесли сыграют в триллере "Смерть на Ниле"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Компания 20th Century Fox объявила о начале съемок триллера "Смерть на Ниле" по одноименному роману Агаты Кристи — продолжения фильма "Убийство в Восточном экспрессе" 2017 года, сообщает Indiewire.
Актерский состав нового проекта не менее звездный, чем у "Убийства в Восточном экспрессе", в котором снялись Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джонни Депп и Дейзи Ридли.
В "Смерти на Ниле" будут задействованы Галь Гадот, Роуз Лесли, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг, Рассел Бренд, Эмма Маккей. Кеннет Брана вернется в режиссерское кресло и снова сыграет детектива Эркюля Пуаро.
Мировая премьера ленты запланирована на восьмое октября 2020 года.
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