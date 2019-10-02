Карел Готт оставил о себе добрую память в России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чешский певец Карел Готт был популярен и любим в России, он оставил о себе добрую память, сказал РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

"Золотой голос Чехии, Карел Готт был популярен в России, его творчество знали и любили многие. Это певец из нашей молодости". Валерий Рязанский Глава социального комитета Совета Федерации Глава социального комитета Совета Федерации

Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди уходят из жизни. "Он оставил добрый след в нашей памяти", - добавил Рязанский.