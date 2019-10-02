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РИА Новости
Культура

Карел Готт оставил о себе добрую память в России, заявили в Совфеде

16:10 02.10.2019
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкВознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи
Вознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Вознесенский, Готт и Мовсесян в студии звукозаписи. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чешский певец Карел Готт был популярен и любим в России, он оставил о себе добрую память, сказал РИА Новости глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
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"Золотой голос Чехии, Карел Готт был популярен в России, его творчество знали и любили многие. Это певец из нашей молодости".

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
Валерий Рязанский
Глава социального комитета Совета Федерации
Он выразил сожаление в связи с тем, что такие люди уходят из жизни. "Он оставил добрый след в нашей памяти", - добавил Рязанский.
Карел Готт гастролировал в Советском Союзе, а позднее в России десятки раз с середины 1960-х годов. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".
Певец Карел Готт
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Биография Карела Готта
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КультураКарел ГоттВалерий РязанскийСовет Федерации РФЧехияРоссия
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