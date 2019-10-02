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РИА Новости

Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах

16:05 02.10.2019 (обновлено: 16:39 02.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подписание "формулы Штайнмайера" на двух разных листах "протокольно-косметической проблемой".

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", — сказал министр на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул глава ведомства, он надеется на скорое решение этого вопроса.
Комментируя негативные высказывания Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука после согласования "формулы Штайнмайера", Лавров отметил, что реакция Киева его "насторожила".
Акция протеста против согласования формулы Штайнмайера в Киеве
Вчера, 10:34РИА Новости
На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ

"Формула Штайнмайера"

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.
Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Популярные комментарии
Да какое это имеет значение подписание этих бумаг. Сегодня деятели из Киева что-то подписываются, завтра уже отказываются. Ну подписали Минские договоренности и что? Назавтра уже заявили , что все там не правильно и никто их не выполнял, так и с этим будет.
2 октября, 16:34
astragabor
1510000
Что и требовалось доказать - никакого выполнения со стороны Украины не будет ( или поменяют пункты -очередность местами ) ... И всё это превратится в филькину грамоту - , что уже не раз было.
2 октября, 17:21
NNickB777
1410000
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