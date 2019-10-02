Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал подписание "формулы Штайнмайера" на двух разных листах "протокольно-косметической проблемой".

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", — сказал министр на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул глава ведомства, он надеется на скорое решение этого вопроса.

Комментируя негативные высказывания Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука после согласования "формулы Штайнмайера", Лавров отметил, что реакция Киева его "насторожила".

"Формула Штайнмайера"

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера". Она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.