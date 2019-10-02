ФАС завершила анализ сделки "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила анализ сделки по покупке "Яндекс Такси" программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.