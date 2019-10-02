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РИА Новости

ФАС завершила анализ сделки "Яндекс.Такси" и "Везет"

15:56 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси на Бульварном кольце в Москве
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила анализ сделки по покупке "Яндекс Такси" программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Не принято еще решение. Анализ завершен", - сказал Голомолзин в кулуарах Российской энергетической недели.
"Яндекс.Такси" 15 июля объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Артемьев ранее в интервью РИА Новости рассказал, что не в восторге от этой сделки. Он уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Яндекс Такси
15 июля, 12:32РИА Новости
В "Везет" прокомментировали сделку с "Яндекс.Такси"
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ФАСЯндекс.ТаксиРоссияЭкономика
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