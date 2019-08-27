Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:07Z
https://ria.ru/20190827/1557938178.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/45/1553414548_0:131:3408:2048_1036x0_80_0_0_75ced2a41f62f6738f2044342c23b804.jpg
РИА Новости

Глава ФАС не испытывает восторга по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"

09:24 27.08.2019 (обновлено: 10:07 27.08.2019)
2151
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯндекс Такси
Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Яндекс Такси. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не испытывает "большого восторга" по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет", однако еще предстоит закончить анализ рынка агрегаторов, рассказал он в интервью РИА Новости.
"В конце августа мы получим все базы данных и будем смотреть, в том числе, что нам делать со сделкой "Яндекс.Такси" - "Везет". Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, всё посчитаем, всё сделаем правильно", - сказал он.
Световой короб на крыше автомобиля такси
11 июля, 03:31РИА Новости
Исследование: треть россиян считает такси более выгодным, чем личную машину
Артемьев уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.
"Мы посмотрим, какая будет доля у компании после возможного слияния с "Везет". Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный – нет", - подчеркнул он, добавив, что "Яндекс.Такси" на сегодня занимает меньше 35% рынка.
"Яндекс.Такси" 15 июля объявила о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
1004011
Обсудить 2
ГК "Везет"Яндекс.ТаксиФедеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Самолет МС-21
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
РИА
Новости
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 Group объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"
Логотип ПАО Сбербанк России
В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании
Доллары США
СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе
Лента
новостей
Здание министерства финансов РФ
Минфин в сентябре планирует выпустить ОФЗ для населения
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
В минтрансе Подмосковья рассказали о перевозке пассажиров на МАКС-2019
Самолет Boeing 737 Max
Boeing планирует вернуть в эксплуатацию 737 MAX до конца года
Фирменный магазин Samsung
ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung на 2,5 миллиона рублей
Корова
Бразилия открыла рынок для российской говядины
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин
Глава ФАС рассказал о предложении по приватизации "Победы"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Жуковский" начал работу по улучшению деятельности орнитологической службы
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния