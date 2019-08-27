Глава ФАС не испытывает восторга по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не испытывает "большого восторга" по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет", однако еще предстоит закончить анализ рынка агрегаторов, рассказал он в интервью РИА Новости.

"В конце августа мы получим все базы данных и будем смотреть, в том числе, что нам делать со сделкой "Яндекс.Такси" - "Везет". Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, всё посчитаем, всё сделаем правильно", - сказал он.

Артемьев уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.

"Мы посмотрим, какая будет доля у компании после возможного слияния с "Везет". Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный – нет", - подчеркнул он, добавив, что "Яндекс.Такси" на сегодня занимает меньше 35% рынка.