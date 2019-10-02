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РИА Новости

Джонсон сравнил лидера британской оппозиции с Черненко

15:55 02.10.2019 (обновлено: 17:01 02.10.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиции Джереми Корбина с бывшим генсеком ЦК КПСС Константином Черненко.
Так глава правительства отреагировал на предложение Шотландской национальной партии доверить пост премьера 70-летнему Корбину, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
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"Похоже, ШНП может попытаться усадить его на трон, как какое-то подобие Константина Черненко, который тоже с неохотой получил свою должность (главы ЦК КПСС. — Прим. ред.) в результате кремлевского переворота", — заявил Джонсон в своей речи на съезде Консервативной партии.
При этом он назвал планы Корбина "программой национальной розни".
По мнению Джонсона, Корбин не способен исполнять функции лидера оппозиции, поскольку он отказался вынести вотум недоверия правительству и провести новые выборы. Против подобного сценария выступил член возглавляемой Корбином Лейбористской партии Джон Макдоннелл.
"Мы наблюдаем изумительную сцену, когда коллеги лидера оппозиции не дают ему нести свои конституционные обязанности и попытаться выдворить меня с поста", — отметил Джонсон.
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Глава британского правительства неоднократно заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, будет подписано соответствующее соглашение или нет.
Ранее британский парламент принял закон, который обязывает Джонсона просить об отсрочке выхода из ЕС, если соглашение не будет подписано. В своей речи он подчеркнул, что каждый месяц отсрочки обойдется Великобритании в миллиард фунтов, однако не стал уточнять, как именно он намерен обойти этот закон.
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На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Так называемый бэкстоп — главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.
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BrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонКПССЕвросоюзКонстантин ЧерненкоВеликобританияВ мире
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