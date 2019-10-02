Нацсовет Украины по ТВ попросил суд аннулировать лицензию канала NewsOne

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.