Нацсовет Украины по ТВ попросил суд аннулировать лицензию канала NewsOne

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, сообщила в среду пресс-служба суда.
"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
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