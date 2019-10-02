Дания подвергается давлению в вопросе "Северного потока — 2", заявил Путин

"Идет борьба". Эксперт оценил позицию Дании по "Северному потоку-2" Москва считает, что у Копенгагена нет оснований не давать разрешения на строительство "Северного потока-2", заявил глава Минэнерго Александр Новак. Эксперт Александр Разуваев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на самом деле от Дании зависит не так уж много.