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РИА Новости

Дания подвергается давлению в вопросе "Северного потока — 2", заявил Путин

15:33 02.10.2019 (обновлено: 15:47 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дания подвергается сильному давлению в вопросе о проекте "Северный поток-2", от самой страны зависит, сможет ли она проявить независимость, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Дания - маленькая страна, она подвергается сильному давлению. Это от нее зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет", - заявил Путин, комментируя ситуацию с затянувшейся выдачей Данией разрешения на строительство "Северного потока-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
При этом официально как цель противодействия озвучивается энергобезопасность. В частности, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным.
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании. 12 декабря 2018
Вчера, 14:56Сказано в эфире
"Идет борьба". Эксперт оценил позицию Дании по "Северному потоку-2" Москва считает, что у Копенгагена нет оснований не давать разрешения на строительство "Северного потока-2", заявил глава Минэнерго Александр Новак. Эксперт Александр Разуваев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на самом деле от Дании зависит не так уж много.
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Северный поток-2Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВладимир ПутинДанияРоссияУкраинаВ мире
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