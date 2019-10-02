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РИА Новости

Три украинских телеканала попросили защиты у ЕС из-за давления на СМИ

15:25 02.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Украинские телеканалы "112. Украина", NewsOne и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Евросоюза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи посягательством на свободу слова на Украине, сообщается в среду на сайте "112. Украина".
Каналы в среду провели флешмоб против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.
"Решение, принятое 26 сентября Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, которым телеканал "112. Украина" лишили лицензии на цифровое вещание, является ничем иным, как покушением на свободу слова на Украине. В связи с этим коллектив телеканалов просит защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости на Украине попросту не получается", - говорится в письме.
Письмо будет направлено главе Евросовета Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим политикам.
Нестор Шуфрич
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Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.
Логотип телеканала 112 Украина
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ZIK (телеканал)Давид СассолиСитуация на УкраинеNewsOneЕвросовет112 УкраинаЭммануэль МакронЕвросоюзДональд ТускАнгела МеркельУкраинаВ мире
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