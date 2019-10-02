Три украинских телеканала попросили защиты у ЕС из-за давления на СМИ

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Украинские телеканалы "112. Украина", NewsOne и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Евросоюза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи посягательством на свободу слова на Украине, сообщается в среду на сайте "112. Украина".

Каналы в среду провели флешмоб против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.

"Решение, принятое 26 сентября Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, которым телеканал "112. Украина" лишили лицензии на цифровое вещание, является ничем иным, как покушением на свободу слова на Украине. В связи с этим коллектив телеканалов просит защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости на Украине попросту не получается", - говорится в письме.

Письмо будет направлено главе Евросовета Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим политикам.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.