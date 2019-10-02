Омский губернатор представил вице-премьеру проект морских поставок зерна

ОМСК, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков представил вице-премьеру РФ Максиму Акимову проект поставки зерна из сибирских регионов на мировой рынок по Северному морскому пути через порт Сабетта, сообщает в среду облправительство.

Омская область обладает значительным потенциалом увеличения объемов производства зерна, однако сдерживающим фактором является отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам, обусловленным удаленностью от основных экспортных портов страны. Вопросы развития судоходства на реке Иртыш и организации экспорта зерна из регионов Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона Северным морским путем стали одной из тем обсуждения Буркова и Акимова во время их встречи в Москве.

"Тема развития Северного морского пути и судоходства в Обь-Иртышском бассейне - один из ключевых вопросов, обсуждавшийся на встрече. Это вопрос дноуглубления Иртыша, поддержания уровня воды, создания речного флота, которого по факту уже не так много на реках Сибири. Вопрос обсуждался достаточно детально и основательно. Интерес к этой проблеме у вице-премьера есть", - сказал Бурков.

По его словам, морской порт Сабетта должен принимать не только сжиженный газ, но и другие грузы. И если сибирские регионы, и в первую очередь Омская область, смогут выйти туда с поставками зерна, то это сможет обеспечить загрузку порта, повысит интенсивность движения, сократит себестоимость затрат на ледовую проводку за счет увеличения грузопотока.

"Понятно, что этот план не сегодняшнего дня реализации, но на перспективу – это то, что необходимо для Сибири и для России", - считает глава Омской области.

Правительство Омской области разработало проект, предполагающий задействовать глубоководный порт Сабетта, построенный в рамках федерального проекта развития Северного морского пути, для создания зернового терминала. Отгрузку зерна планируется вести речным транспортом по рекам Иртыш и Обь с кратковременным хранением в Сабетте и дальнейшей отгрузкой океанскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Филиппины, Южная Корея, Китай.