Главный храм Вооруженных сил украсят витражами с изображением орденов

Скульптор Леонид Погребной работает над барельефом Георгия Победоносца для Главного храма Вооруженных Сил России в студии Даши Намдакова в подмосковных Химках. 28 мая 2019

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Витражи с изображением российских и советских военных наград украсят главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, витражи общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств.

"На них буду изображены около 40 российских и советских военных наград и орденов. При изготовлении совмещается множество художественных техник - гидроабразивная резка стекла, позволяющая сделать сложнейшие ажурные элементы, роспись витражными красками под спекание, фьюзинговое спекание стекла, и все это собирается в технике Тиффани", - сказали в Минобороны.

По словам ректора академии Сергея Андрияки, чем больше используется техник, тем интереснее витражи. "Мы планируем добавить росписи стекла в те или иные ордена, что несомненно добавит красок готовому витражу" - рассказал Андрияка.

"Для академии это очень важная и интересная работа. Многие студенты и педагоги, привлеченные к этому проекту, получают серьезную практику и бесценный опыт. Изготовить такой большой витраж - что-то беспрецедентное" - отметил ректор.