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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главный храм Вооруженных сил украсят витражами с изображением орденов

14:45 02.10.2019 (обновлено: 16:12 02.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкульптор Леонид Погребной работает над барельефом Георгия Победоносца для Главного храма Вооруженных Сил России в студии Даши Намдакова в подмосковных Химках. 28 мая 2019
Скульптор Леонид Погребной работает над барельефом Георгия Победоносца для Главного храма Вооруженных Сил России в студии Даши Намдакова в подмосковных Химках. 28 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Витражи с изображением российских и советских военных наград украсят главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот", сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, витражи общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств.
"На них буду изображены около 40 российских и советских военных наград и орденов. При изготовлении совмещается множество художественных техник - гидроабразивная резка стекла, позволяющая сделать сложнейшие ажурные элементы, роспись витражными красками под спекание, фьюзинговое спекание стекла, и все это собирается в технике Тиффани", - сказали в Минобороны.
По словам ректора академии Сергея Андрияки, чем больше используется техник, тем интереснее витражи. "Мы планируем добавить росписи стекла в те или иные ордена, что несомненно добавит красок готовому витражу" - рассказал Андрияка.
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
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"Для академии это очень важная и интересная работа. Многие студенты и педагоги, привлеченные к этому проекту, получают серьезную практику и бесценный опыт. Изготовить такой большой витраж - что-то беспрецедентное" - отметил ректор.
Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.
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Религия и мировоззрениерелигияПатриотМинистерство обороны РФРоссияОбщество
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