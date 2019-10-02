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РИА Новости

Пресс-секретарь Яценюка опровергла данные о его назначении вице-премьером

14:44 02.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем кабмине, сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.
Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что пост первого вице-премьера может занять Яценюк.
"В последнее время социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера "Народного фронта", официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", - написала Лаппо в Facebook в среду.
Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.
В конце сентября Верховная рада Украины девятого созыва сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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