Пресс-секретарь Яценюка опровергла данные о его назначении вице-премьером

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем кабмине, сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в кабмине сообщило, что пост первого вице-премьера может занять Яценюк.

"В последнее время социальными сетями и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера "Народного фронта", официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", - написала Лаппо в Facebook в среду.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.