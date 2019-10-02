В Охотском море выпустили 14 белух из "китовой тюрьмы"

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Еще четырнадцать белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

"Научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней в рамках научной программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания. 14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива", - говорится в сообщении ВНИРО.

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По словам специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО, животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно, команда сработала профессионально.