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РИА Новости

В Охотском море выпустили 14 белух из "китовой тюрьмы"

14:43 02.10.2019 (обновлено: 14:47 02.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Еще четырнадцать белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
"Научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Владимир Сафонов" успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих из бухты Средней в рамках научной программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания. 14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива", - говорится в сообщении ВНИРО.
По словам специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО, животные благополучно перенесли дорогу, сильной качки в ходе транспортировки не было. Выпуск прошел благополучно, команда сработала профессионально.
Планы дальнейших работ в рамках программы реадаптации и выпуска морских млекопитающих в естественную среду будут определяться в оперативном режиме с учётом анализа дорожной и гидрологической ситуаций.
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