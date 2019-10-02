В Минприроды посчитали ежегодный ущерб от волков

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Волки ежегодно наносят ущерб российским охотничьим хозяйствам на 10 миллиардов рублей, заявили в среду в пресс-службе Минприроды РФ.

"Минприроды России также планирует подготовить программу по регулированию численности волка с участием субъектов РФ на территории всей страны. По расчетам российских ученых и экспертов, ежегодно наносимый волком ущерб охотничьему хозяйству составляет более 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.