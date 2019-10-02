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РИА Новости

В Минприроды посчитали ежегодный ущерб от волков

14:32 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолк
Волк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Волк. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Волки ежегодно наносят ущерб российским охотничьим хозяйствам на 10 миллиардов рублей, заявили в среду в пресс-службе Минприроды РФ.
"Минприроды России также планирует подготовить программу по регулированию численности волка с участием субъектов РФ на территории всей страны. По расчетам российских ученых и экспертов, ежегодно наносимый волком ущерб охотничьему хозяйству составляет более 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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МинприродыНовости - ЭкологияРоссия
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