Кабмин Украины разработал проект бюджета с учетом реинтеграции Донбасса

"Относительно того, заложили ли мы реинтеграцию Донбасса. Конечно. Несмотря на то, что в программе деятельности правительства у нас нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно", - заявил Гончарук в ходе брифинга, отвечая на вопрос, учитывало ли правительство реинтеграцию Донбасса при разработке проекта госбюджета на 2020 год.