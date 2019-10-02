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РИА Новости

Кабмин Украины разработал проект бюджета с учетом реинтеграции Донбасса

14:19 02.10.2019 (обновлено: 18:35 02.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкОдна гривна
Одна гривна
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Кабинет министров Украины разработал проект госбюджета на 2020 год с учетом реинтеграции Донбасса, заявил в среду премьер-министр Алексей Гончарук.
"Относительно того, заложили ли мы реинтеграцию Донбасса. Конечно. Несмотря на то, что в программе деятельности правительства у нас нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно", - заявил Гончарук в ходе брифинга, отвечая на вопрос, учитывало ли правительство реинтеграцию Донбасса при разработке проекта госбюджета на 2020 год.
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Алексей ГончарукДонбассКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
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