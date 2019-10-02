Суд взыскал с организаторов незаконной акции в Москве 241 тысячу рублей

Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в среду взыскал более 241 тысячи рублей с Алексея Навального и других организаторов несогласованной акции 27 июля в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Тверской улице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В иске компания "Анкор" жаловалась, что из-за не согласованного с мэрией митинга, который закончился массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера. Сделано это было "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям".

Ресторан также требовал взыскать упущенную выгоду из-за сорванного банкета. Средний чек в "Армении", по данным профильных сервисов, составляет около 2 тысяч рублей на человека.

"Суд взыскал с ответчиков 241 тысячу 250 рублей", - сказали в суде. Между тем компания требовала в два с лишним раза больше – 551 тысячу.

Ответчиками по иску проходили Алексей Навальный, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Как объяснил в ходе заседания в среду представитель "Анкора", аренда помещения обходится компании в миллион рублей в месяц, а из-за несогласованного митинга за весь день 27 июля ресторан получил выручку в 51 тысячу рублей.

"Для примера, 6 июля данная сумма составляла 174 тысячи, 20 июля – 191 тысячу", - отметил юрист.

Ответчики не признали эти требования: по их мнению, ресторан не смог предоставить документы, обосновывающие заявленные претензии, - заверенные оригиналы договоров, чеки и так далее.

Кроме того, на организаторов несогласованного митинга 27 июля ранее подали в суд полиция Москвы, государственные предприятия "Мосгортранс", "Автомобильные дороги" и "Московский метрополитен" (первое уже отсудило 1,2 миллиона рублей, второе - 3,4 миллиона), а также компания "М.Такси Коммуникации".