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РИА Новости

Суд взыскал с организаторов незаконной акции в Москве 241 тысячу рублей

14:06 02.10.2019 (обновлено: 19:15 02.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в среду взыскал более 241 тысячи рублей с Алексея Навального и других организаторов несогласованной акции 27 июля в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Тверской улице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В иске компания "Анкор" жаловалась, что из-за не согласованного с мэрией митинга, который закончился массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера. Сделано это было "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям".
Ресторан также требовал взыскать упущенную выгоду из-за сорванного банкета. Средний чек в "Армении", по данным профильных сервисов, составляет около 2 тысяч рублей на человека.
"Суд взыскал с ответчиков 241 тысячу 250 рублей", - сказали в суде. Между тем компания требовала в два с лишним раза больше – 551 тысячу.
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Ответчиками по иску проходили Алексей Навальный, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.
Как объяснил в ходе заседания в среду представитель "Анкора", аренда помещения обходится компании в миллион рублей в месяц, а из-за несогласованного митинга за весь день 27 июля ресторан получил выручку в 51 тысячу рублей.
"Для примера, 6 июля данная сумма составляла 174 тысячи, 20 июля – 191 тысячу", - отметил юрист.
Ответчики не признали эти требования: по их мнению, ресторан не смог предоставить документы, обосновывающие заявленные претензии, - заверенные оригиналы договоров, чеки и так далее.
Кроме того, на организаторов несогласованного митинга 27 июля ранее подали в суд полиция Москвы, государственные предприятия "Мосгортранс", "Автомобильные дороги" и "Московский метрополитен" (первое уже отсудило 1,2 миллиона рублей, второе - 3,4 миллиона), а также компания "М.Такси Коммуникации".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Любовь СобольАлександр СоловьёвИван ЖдановГеоргий АлбуровВладимир МиловАлексей НавальныйИлья ЯшинМоскваМосгортрансПроисшествия
Популярные комментарии
Надо отвечать за шабаш
2 октября, 14:11
ODOleg Danilov
22000212
Репрессии продолжаются. А можно на государство подавать в суд за их парады и акции, когда к ресторану не могут подъехать клиенты? Или закон у нас только в одностороннем порядке работает.
2 октября, 14:39
ИРИван Русский
16200016
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