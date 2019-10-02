В Дагестане торжественно встретили вернувшихся из Сирии военных полицейских

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения военной полиции Южного военного округа, вернувшиеся из Сирии после выполнения спецзадач, торжественно встретили в Дагестане, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"На территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Республики Дагестан, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военным полицейским вручили ведомственные и государственные награды. Сообщается, что их встретили представители руководства Минобороны РФ и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.