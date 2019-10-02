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РИА Новости

В Дагестане торжественно встретили вернувшихся из Сирии военных полицейских

13:56 02.10.2019
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© Фото : Минобороны РФВоенная полиция РФ
Военная полиция РФ
© Фото : Минобороны РФ
Военная полиция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подразделения военной полиции Южного военного округа, вернувшиеся из Сирии после выполнения спецзадач, торжественно встретили в Дагестане, сообщили в пресс-службе ЮВО.
"На территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Республики Дагестан, прошел торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции из Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военным полицейским вручили ведомственные и государственные награды. Сообщается, что их встретили представители руководства Минобороны РФ и военного округа, администрации республики, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.
После выполнения специальных задач в Сирии в Россию вернулись около 300 военнослужащих ЮВО, самолетами Ил-76 их доставили на военный аэродром в Северной Осетии.
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Южный военный округСирияДагестанОбщество
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