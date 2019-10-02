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РИА Новости

Подозреваемых в избиении мужчины до смерти саратовских полицейских уволили

13:54 02.10.2019 (обновлено: 16:27 02.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт — РИА Новости. Два сотрудника полиции в городе Вольске Саратовской области, подозреваемые в избиении до смерти задержанного пьяного мужчины вблизи кладбища, и их непосредственные руководители уволены, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее в прокуратуре области заявили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине отвезли задержанного на улице города пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. В тот же день мужчину мертвым нашли прохожие. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко.
Задержание
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"Руководством ГУ МВД по Саратовской области принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двух сержантов по подозрению в совершении преступлении задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники собственной безопасности и уголовного розыска регионального главка МВД.
Служебная проверка в межмуниципальном отделе МВД России "Вольский" продолжается, добавил представитель пресс-службы.
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МВД РФВольскПроисшествия
Популярные комментарии
В первую очередь нужно смотреть, как все было - бывают такие буйные пьяные, которые как бык бросаются, их пуля не сразу остановит. Я бы полицейских вообще не стал увольнять. Чтобы граждане когда жрут отраву больше задумывались о своем поведении.
2 октября, 15:32
aandrei7laptev
10000235
О возбуждении уголовного дела ни слова. А они пользовались тем что их нельзя и пальцем тронуть, а то сразу профессиональный вывих плеча,угроза жизни.
2 октября, 15:32
ИРИван Русский
28110010
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