Подозреваемых в избиении мужчины до смерти саратовских полицейских уволили

"Руководством ГУ МВД по Саратовской области принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей", — сказал собеседник агентства.