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РИА Новости

Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти

10:49 02.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Два сотрудника полиции в городе Вольске Саратовской области задержаны по подозрению в том, что отвезли задержанного пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти, сообщила в среду областная прокуратура.
По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц Вольска задержали пьяного мужчину, надели на него наручники, но из-за возникшего конфликта на служебном автомобиле отвезли задержанного в район городского кладбища, где избили ногами до смерти. В тот же день мужчину мертвым обнаружили случайные прохожие.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны два сотрудника полиции", - говорится в сообщении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Расследование данного уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко. "Надзорным ведомством скоординирована следственно-оперативная работа по раскрытию преступления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту руководством главка назначена служебная проверка.
"Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - заявили в пресс-службе.
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