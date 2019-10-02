Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти

САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Два сотрудника полиции в городе Вольске Саратовской области задержаны по подозрению в том, что отвезли задержанного пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти, сообщила в среду областная прокуратура.

По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц Вольска задержали пьяного мужчину, надели на него наручники, но из-за возникшего конфликта на служебном автомобиле отвезли задержанного в район городского кладбища, где избили ногами до смерти. В тот же день мужчину мертвым обнаружили случайные прохожие.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны два сотрудника полиции", - говорится в сообщении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование данного уголовного дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко. "Надзорным ведомством скоординирована следственно-оперативная работа по раскрытию преступления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, по данному факту руководством главка назначена служебная проверка.