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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о компенсации расходов россиян на лекарства

13:36 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о субсидиях на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает пресс-служба СР.
"Нашим законопроектом, по сути, ограничиваются расходы граждан на лекарства. Мы указываем, что на приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача граждане могут тратить до 10% совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Затраты выше этого порога должно субсидировать государство", - приводятся слова Миронова в сообщении.
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Он отметил, что подобный подход применяется в развитых странах, а для РФ он тем более актуален, учитывая, что цены в аптеках растут на фоне снижения реальных доходов.
Согласно инициативе СР, госсубсидии на медикаменты перечисляются до начала курса лечения по заявлению гражданина. Как поясняется, если человек уже приобрел лекарства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
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