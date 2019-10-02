В Госдуму внесли проект о компенсации расходов россиян на лекарства

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о субсидиях на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств, сообщает пресс-служба СР.

"Нашим законопроектом, по сути, ограничиваются расходы граждан на лекарства. Мы указываем, что на приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарств по назначению врача граждане могут тратить до 10% совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Затраты выше этого порога должно субсидировать государство", - приводятся слова Миронова в сообщении.

Он отметил, что подобный подход применяется в развитых странах, а для РФ он тем более актуален, учитывая, что цены в аптеках растут на фоне снижения реальных доходов.