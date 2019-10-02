В Госдуме открылась выставка, приуроченная к 150-летию Ганди

Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

© AP Photo / James A. Mills Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выставка "Ганди – Толстой: великие гуманисты XX века", приуроченная к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, открылась в среду в Государственной Думе.

Посольство Республики Индия в Российской Федерации, Культурный центр имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве и Цифровой музей Махатмы Ганди совместно с думским комитетом по международным делам организовали выставку, посвященную дружбе и взаимному влиянию Ганди и Льва Толстого на творчество и философию друг друга.

На экспозиции представлены переписка между двумя мыслителями, книги "Царство Божие внутри Вас", "Индийское самоуправление". Выставка направлена на представление понимания Толстым и Ганди истины, доброты и любви.

Идея проведения выставки возникла во время визита делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в декабре 2018 года. Председатель нижней палаты парламента поддержал идею ее проведения в ГД.

"Безусловно, сотрудничество (РФ и Индии) в сферах экономики, политики, безопасности имеет огромное значение для наших стран. Но не меньшее, а может быть, и большее значение имеют социально-культурные связи. Дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на открытии выставки.

"Их идеи действительно очень близки. Но я хочу подчеркнуть, что их идеи связаны с сопротивлением злу и насилию, и не были идеями о том, что со злом нужно смириться. Каждый из них выступал за то, чтобы преодолеть то зло, которое есть в окружающем мире и занимать в этом активную жизненную позицию", - сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Значимость фигур Толстого и Ганди отметили представители всех фракций Государственной Думы.