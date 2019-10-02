Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T15:38Z
https://ria.ru/20191002/1559352826.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104971/31/1049713173_0:0:3540:1991_1036x0_80_0_0_a0f85920fb09362a452d1bc56fba7420.jpg
РИА Новости

В Госдуме открылась выставка, приуроченная к 150-летию Ганди

13:26 02.10.2019 (обновлено: 15:38 02.10.2019)
166
© AP Photo / James A. MillsОдин из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди
© AP Photo / James A. Mills
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выставка "Ганди – Толстой: великие гуманисты XX века", приуроченная к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, открылась в среду в Государственной Думе.
Посольство Республики Индия в Российской Федерации, Культурный центр имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве и Цифровой музей Махатмы Ганди совместно с думским комитетом по международным делам организовали выставку, посвященную дружбе и взаимному влиянию Ганди и Льва Толстого на творчество и философию друг друга.
На экспозиции представлены переписка между двумя мыслителями, книги "Царство Божие внутри Вас", "Индийское самоуправление". Выставка направлена на представление понимания Толстым и Ганди истины, доброты и любви.
Идея проведения выставки возникла во время визита делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в декабре 2018 года. Председатель нижней палаты парламента поддержал идею ее проведения в ГД.
Выставка посвященная Махатме Ганди в Москве
6 февраля, 13:12РИА Новости
Более тысячи человек посетили в Москве выставку, посвященную Махатме Ганди
"Безусловно, сотрудничество (РФ и Индии) в сферах экономики, политики, безопасности имеет огромное значение для наших стран. Но не меньшее, а может быть, и большее значение имеют социально-культурные связи. Дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на открытии выставки.
"Их идеи действительно очень близки. Но я хочу подчеркнуть, что их идеи связаны с сопротивлением злу и насилию, и не были идеями о том, что со злом нужно смириться. Каждый из них выступал за то, чтобы преодолеть то зло, которое есть в окружающем мире и занимать в этом активную жизненную позицию", - сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Значимость фигур Толстого и Ганди отметили представители всех фракций Государственной Думы.
Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, выступая на выставке в Госдуме, отметил глубокую дружбу между Махатмой Ганди и Львом Толстым. Он напомнил о проведении в сентябре в усадьбе Толстого в Ясной Поляне научной конференции, посвященной этой дружбе. "Лев Толстой оказал огромное влияние на Махатму Ганди. Эта великая дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она стала символом дружбы великих народов Индии и России", - сказал посол.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на фотовыставке, посвященной А. А. Громыко
27 сентября, 19:27РИА Новости
﻿Лавров открыл в ООН выставку, посвященную памяти Громыко
211000
Обсудить 0
Махатма ГандиГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
Рекомендуем
Одна гривна
Кабмин Украины разработал проект бюджета с учетом реинтеграции Донбасса
РИА
Новости
Деревни на северо-востоке Сирии, освобожденые от боевиков ИГ (ДАИШ)
Легойда: христианские общины Сирии видят в России защитника их прав в мире
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK. 2 октября 2019
Facebook разблокировал страницу Поклонской
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Росомаха
В Московском зоопарке росомахи, овцебыки и папуанские пингвины ждут зимы
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде назвали подписание Киевом "формулы Штайнмайера" общим успехом
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
В ЕС прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
Наталья Поклонская
Поклонская призвала публично наказывать за фабрикацию уголовных дел
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о компенсации расходов россиян на лекарства
Космонавт на МКС
Космонавты МКС выйдут на связь с читателями МИА "Россия сегодня"
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с президентом Филиппин Р. Дутерте
Медведев на встрече с Дутерте пошутил про российский Белый дом
Выступление Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
Лавров обеспокоен реакцией в Киеве на согласование "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива
00:42Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков"
00:41Исследование показало, как меняется представление родителей об учебе детей
00:30В правительстве России оценили рост товарооборота с Кубой
00:27Медведев на Кубе проведет переговоры с лидером страны Диас-Канелем
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
Лента новостейМолния