В Госдуме открылась выставка, приуроченная к 150-летию Ганди

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Выставка "Ганди – Толстой: великие гуманисты XX века", приуроченная к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, открылась в среду в Государственной Думе.
Посольство Республики Индия в Российской Федерации, Культурный центр имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве и Цифровой музей Махатмы Ганди совместно с думским комитетом по международным делам организовали выставку, посвященную дружбе и взаимному влиянию Ганди и Льва Толстого на творчество и философию друг друга.
На экспозиции представлены переписка между двумя мыслителями, книги "Царство Божие внутри Вас", "Индийское самоуправление". Выставка направлена на представление понимания Толстым и Ганди истины, доброты и любви.
Идея проведения выставки возникла во время визита делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в декабре 2018 года. Председатель нижней палаты парламента поддержал идею ее проведения в ГД.
"Безусловно, сотрудничество (РФ и Индии) в сферах экономики, политики, безопасности имеет огромное значение для наших стран. Но не меньшее, а может быть, и большее значение имеют социально-культурные связи. Дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров", - сказал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на открытии выставки.
"Их идеи действительно очень близки. Но я хочу подчеркнуть, что их идеи связаны с сопротивлением злу и насилию, и не были идеями о том, что со злом нужно смириться. Каждый из них выступал за то, чтобы преодолеть то зло, которое есть в окружающем мире и занимать в этом активную жизненную позицию", - сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Значимость фигур Толстого и Ганди отметили представители всех фракций Государственной Думы.
Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма, выступая на выставке в Госдуме, отметил глубокую дружбу между Махатмой Ганди и Львом Толстым. Он напомнил о проведении в сентябре в усадьбе Толстого в Ясной Поляне научной конференции, посвященной этой дружбе. "Лев Толстой оказал огромное влияние на Махатму Ганди. Эта великая дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она стала символом дружбы великих народов Индии и России", - сказал посол.
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