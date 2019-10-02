В Южной Корее около 700 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Митаг"

СЕУЛ, 2 окт – РИА Новости. Около 700 авиарейсов отменены в Южной Корее из-за надвигающегося тайфуна "Митаг", передает агентство Около 700 авиарейсов отменены в Южной Корее из-за надвигающегося тайфуна "Митаг", передает агентство Рёнхап

Тайфун миновал акваторию к западу от острова Чеджудо и стремительно движется в сторону Корейского полуострова со скоростью 30 километров в час. К 22.00 по местному времени (16.00 мск) вихрь должен достигнуть города Мокпхо на юго-западе Республики Корея. Из-за тайфуна отменены 680 авиарейсов, приостановлено сообщение на 69 водных маршрутах сообщением Пусан-Чеджудо, закрыто более 500 пешеходных троп в национальных парках. Местным властям пришлось отменить ряд популярных фестивалей.

По данным южнокорейского метеорологического агентства, к настоящему моменту тайфун несколько ослаб, давление в центре составляет 985 гектопаскалей, скорость ветра – 27 метров в секунду. Однако порывы ветра скоростью более 15 метров в секунду будут ощущаться в радиусе 280 километров, в южных регионах страны ожидаются сильные ливни. За последние два дня в ряде районов Чеджудо выпало более 200 мм осадков, хотя тайфун прошёл на значительном расстоянии от острова.

По данным Центрального штаба по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях, на данный момент уже трое пострадавших получили лёгкие травмы, 27 человек лишились крова из-за подтопления и разрушения жилья, пострадало 47 домов, ряд складов и крупных тепличных хозяйств, подтоплены 13 школ, в некоторых местах нарушена работа водопровода. Электричества временно лишились 949 семей.

В некоторых районах страны уже объявлены предупреждения об опасности, власти призывают людей не выходить на улицу без лишней необходимости. Дополнительных подтоплений и перебоев с электричеством, по-видимому, не удастся избежать, экстренные службы продолжают массово принимать заявки от пострадавших.