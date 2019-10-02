Красота жизни. Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" на страже природы

Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" приняли участие в экологической акции.
Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" приняли участие в экологической акции.
Приехавшие в Манилу девушки из 85 стран позировали с плакатами, призывающими бережней относиться к природе.
Приехавшие в Манилу девушки из 85 стран позировали с плакатами, призывающими бережней относиться к природе.
Участницы призывали беречь деревья и растения — "зеленых друзей", которые помогают нам дышать.
Участницы призывали беречь деревья и растения — "зеленых друзей", которые помогают нам дышать.
Они напоминали о том, что животные нуждаются в защите человека.
"Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?" — было написано на плакатах.
"Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?" — было написано на плакатах.
Некоторые участницы напоминали о вреде пластика и призывали пользоваться многоразовыми сумками для продуктов.
Некоторые участницы напоминали о вреде пластика и призывали пользоваться многоразовыми сумками для продуктов.
Другие конкурсантки напоминали о необходимости раздельного сбора и переработки мусора.
Другие конкурсантки напоминали о необходимости раздельного сбора и переработки мусора.
Девушки заявили, что хотя они и живут в разных государствах, их общим домом остается планета Земля.
Девушки заявили, что хотя они и живут в разных государствах, их общим домом остается планета Земля.
Тесная связь с международными экологическими проектами всегда отличала конкурс "Мисс Земля" от похожих мероприятий.
Тесная связь с международными экологическими проектами всегда отличала конкурс "Мисс Земля" от похожих мероприятий.
Конкурс проходит при поддержке Программы ООН по окружающей среде.