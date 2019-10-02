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РИА Новости

Красота жизни. Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" на страже природы

14:21 02.10.2019 (обновлено: 18:12 02.10.2019)
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© AFP 2019 / Ted Aljibe

Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" приняли участие в экологической акции.

Претендентка из Бельгии на звание Мисс Земля 20019 с плакатом в защиту планеты
1 из 10

Участницы конкурса "Мисс Земля — 2019" приняли участие в экологической акции.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Приехавшие в Манилу девушки из 85 стран позировали с плакатами, призывающими бережней относиться к природе.

Претендентки на звание Мисс Земля 2019 с плакатами в защиту планеты
2 из 10

Приехавшие в Манилу девушки из 85 стран позировали с плакатами, призывающими бережней относиться к природе.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© AP Photo / Bullit Marquez

Участницы призывали беречь деревья и растения — "зеленых друзей", которые помогают нам дышать.

Претендентки на звание Мисс Земля 2019 с плакатами в защиту планеты
3 из 10

Участницы призывали беречь деревья и растения — "зеленых друзей", которые помогают нам дышать.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Они напоминали о том, что животные нуждаются в защите человека.

Претендентка из Панамы на звание Мисс Земля 20019 с плакатом в защиту планеты
4 из 10

Они напоминали о том, что животные нуждаются в защите человека.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© AP Photo / Bullit Marquez

"Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?" — было написано на плакатах.

Претендентки на звание Мисс Земля 20019 с плакатами в защиту планеты
5 из 10

"Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?" — было написано на плакатах.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Некоторые участницы напоминали о вреде пластика и призывали пользоваться многоразовыми сумками для продуктов.

Претендентка из Эквадора на звание Мисс Земля 20019 с плакатом в защиту планеты
6 из 10

Некоторые участницы напоминали о вреде пластика и призывали пользоваться многоразовыми сумками для продуктов.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Другие конкурсантки напоминали о необходимости раздельного сбора и переработки мусора.

Претендентки на звание Мисс Земля 20019 с плакатами в защиту планеты
7 из 10

Другие конкурсантки напоминали о необходимости раздельного сбора и переработки мусора.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
© AP Photo / Bullit Marquez

Девушки заявили, что хотя они и живут в разных государствах, их общим домом остается планета Земля.

Претендентки на звание Мисс Земля 20019 с плакатами в защиту планеты
8 из 10

Девушки заявили, что хотя они и живут в разных государствах, их общим домом остается планета Земля.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Bullit Marquez

Тесная связь с международными экологическими проектами всегда отличала конкурс "Мисс Земля" от похожих мероприятий.

Претендентки на звание Мисс Земля 20019 с плакатами в защиту планеты
9 из 10

Тесная связь с международными экологическими проектами всегда отличала конкурс "Мисс Земля" от похожих мероприятий.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AFP 2019 / Ted Aljibe

Конкурс проходит при поддержке Программы ООН по окружающей среде.

Претендентка из испании на звание Мисс Земля 2019 с плакатом в защиту планеты
10 из 10

Конкурс проходит при поддержке Программы ООН по окружающей среде.

© AFP 2019 / Ted Aljibe
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