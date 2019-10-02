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РИА Новости

Порошенко прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

13:04 02.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, Киев добровольно отказался от плана по выполнению минских соглашений, считает бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.
"Формула Штайнмайера" придумана в Кремле, она защищает российские интересы... Принимая "формулу Штайнмайера", Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации "Минска", который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами", - сказал Порошенко, выступая в Верховной раде в среду. Он также отметил, что встречи в "нормандском формате" на высшем уровне должны проходить без каких-либо предварительных условий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" сообщил, что в 2015 году занимавший в то время посты главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже, предложил компромиссный вариант проведения выборов в Донбассе. На встрече присутствовал и Порошенко. В соответствие с планом, получившим впоследствии название "формула Штайнмайера", процессы по безопасности должны идти параллельно с выполнением политических условий.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"ОБСЕПетр ПорошенкоФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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