Порошенко прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Согласившись на "формулу Штайнмайера" по проведению выборов в Донбассе, Киев добровольно отказался от плана по выполнению минских соглашений, считает бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ее имплементации будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, а выборы на неподконтрольных территориях должны пройти по украинским законам и под наблюдением ОБСЕ.

"Формула Штайнмайера" придумана в Кремле, она защищает российские интересы... Принимая "формулу Штайнмайера", Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации "Минска", который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами", - сказал Порошенко, выступая в Верховной раде в среду. Он также отметил, что встречи в "нормандском формате" на высшем уровне должны проходить без каких-либо предварительных условий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" сообщил, что в 2015 году занимавший в то время посты главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже, предложил компромиссный вариант проведения выборов в Донбассе. На встрече присутствовал и Порошенко. В соответствие с планом, получившим впоследствии название "формула Штайнмайера", процессы по безопасности должны идти параллельно с выполнением политических условий.