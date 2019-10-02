В Ростове-на-Дону четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
По данным регионального ГИБДД, авария произошла 9.24 мск среды на улице Королева, в районе дома номер 3. Водитель автобуса МАЗ (маршрут №83), в котором находились 10 пассажиров, не справился с управлением и врезался в столб. В ГИБДД сообщали о шестерых пострадавших.
"Четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что среди пострадавших 15-летний подросток.