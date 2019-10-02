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РИА Новости

В Ростове-на-Дону четырех человек госпитализировали после ДТП с автобусом

13:00 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
По данным регионального ГИБДД, авария произошла 9.24 мск среды на улице Королева, в районе дома номер 3. Водитель автобуса МАЗ (маршрут №83), в котором находились 10 пассажиров, не справился с управлением и врезался в столб. В ГИБДД сообщали о шестерых пострадавших.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что среди пострадавших 15-летний подросток.
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