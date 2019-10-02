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РИА Новости

СМИ: Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Рады

12:58 02.10.2019
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами фракций убеждал, что после согласования "формулы Штайнмайера" капитуляции Украины не будет, при этом отказался говорить о ней с трибуны Верховной рады, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракциях.
В среду представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук сообщила, что Зеленский встретился с главами фракций Рады и проинформировал их о "формуле Штайнмайера".
По данным источников, Зеленский на встрече с главами фракций был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".
"Главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной рады. Но Зеленский отказался, сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил в преддверии и "все объяснил", - говорится в сообщении.
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Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в него будет включена "формула Штайнмайера".
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