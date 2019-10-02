В Госдуме рассказали о работе с законом об обращении с животными

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Семь из 14 подзаконных актов, необходимых для полноценной работы закона об ответственном обращении с животными в РФ, не готовы, а три российских ведомства пока не подготовили окончательно подзаконные акты, необходимые для полноценной работы закона, заявил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Закон об ответственном обращении с животными большой, базовый, но имеет целый ряд отсылочных норм и требует принятия 14 подзаконных актов на уровне правительства и отдельных министерств. Таких ведомств, которые нам должны подзаконные акты, осталось три", - заявил он, выступая на конференции "Актуальные вопросы и перспективы регулирования кинологии в РФ".

Семи подзаконных актов, заявил Бурматов, "до сих пор нет". В качестве примера он привёл требования к приютам для животных, которые сегодня отсутствуют, и из-за этого приюты в регионах РФ не строятся.

"До сих пор не оформлены требования к приютам на федеральном уровне, соответственно регионы не могут принять региональное законодательство в этой сфере и свою нормативную базу сформировать и не могут начать выделять земельные участки", - заявил глава комитета ГД.

При этом некоторые важные подзаконные акты удалось принять, например список потенциально опасных пород собак.

"Министерство внутренних дел благодаря настойчивой позиции РКФ (Российской кинологической федерации - ред.) и Владимира Семёновича (Голубева, президента РКФ - ред.) закрыло задачу, которая стояла перед ведомством. "Список 13" (потенциально опасных пород собак - ред.) был принят, и мы очень довольны, что он оказался списком 13, а не 39 или 64. Мы очень довольны, что список принят в таком виде и удалось поставить точку", - заключил депутат.

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года через 8 лет после внесения: проект поступил в ГД осенью 2010 года и был принят в первом, концептуальном чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Как отмечал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в ходе работы депутатам удалось согласовать текст законопроекта со всеми зоозащитными организациями, положительные заключения были получены в том числе и от силовых ведомств, связанных с работой служебных животных.

Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 30 июля постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

В список вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Отмечается, что список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, общественной организации "Союз кинологических организаций России", а также опыта других стран.