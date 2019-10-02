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РИА Новости

Министры обороны стран НАТО проведут переговоры в конце октября

12:28 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО пройдут в штаб-квартире альянса 24 и 25 октября, сообщила в среду пресс-служба организации.
"Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в штаб-квартире НАТО в четверг, 24, и пятницу, 25 октября 2019 года. Переговоры пройдут под председательством генсека Йенса Столтенберга", - говорится в анонсе.
Повестка переговоров пока не обнародована.
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