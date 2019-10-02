Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд, так как конфликт в Донбассе продолжается, а российский статус Крыма не признан.

"Была большая надежда на нового президента Украины, но надежды, мы видим, не оправдались. Война на Донбассе продолжается, вопрос с Крымом так и не решен. Украина не признает, что Крым российский теперь", - сказал журналистам Вебер.

При этом он подчеркнул, что решение вопроса признания российского статуса Крыма зависит не от Украины. "Я думаю, что президент Украины Зеленский не решит этот вопрос. У него нет силы, власти. Это, скорее всего, решится в Вашингтоне, Брюсселе", - сказал Вебер.