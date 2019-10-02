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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 118 тысяч нарушений выявлено ГЖИ Подмосковья с начала года

12:12 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 118 тысяч нарушений выявлены государственными жилищными инспекторами Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего с начала 2019 года в Подмосковье проведено более 72 тысяч мероприятий по жилищному надзору и лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

"По результатам проверки выявлено более 118 тысяч нарушений, из которых 97 связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На втором месте – нарушения эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - цитирует пресс-служба руководителя надзорного ведомства Ольгу Федину.

По ее словам выдано порядка 16,5 тысяч предписаний на устранение нарушений, а общая сумма наложенных штрафов превысила 274 миллиона рублей.
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