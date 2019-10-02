Более 118 тысяч нарушений выявлено ГЖИ Подмосковья с начала года

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 118 тысяч нарушений выявлены государственными жилищными инспекторами Московской области с начала 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала 2019 года в Подмосковье проведено более 72 тысяч мероприятий по жилищному надзору и лицензионному контролю предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

"По результатам проверки выявлено более 118 тысяч нарушений, из которых 97 связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На втором месте – нарушения эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - цитирует пресс-служба руководителя надзорного ведомства Ольгу Федину.