Зеленский обсудил с главами фракций Рады "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами фракций Верховной рады Украины и проинформировал их о "формуле Штайнмайера", сообщила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук.

"Президент Зеленский... перед тем, как прийти к нам на (заседание – Прим. ред.) фракции, с руководителями фракций встречался. Президент Зеленский все разъяснил, не было особых вопросов, как я понимаю со слов президента, все всем понятно", - сказала Верещук журналистам, трансляцию вел телеканал " 112. Украина ". По ее словам, встреча состоялась во вторник.

Зеленский ранее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

По ее словам, президент проинформировал глав парламентских фракций о том, что именно было подписано в Минске, "как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс", а также о том, как будут обеспечиваться национальные интересы во время переговоров в "нормандском формате".