Зеленский обсудил с главами фракций Рады "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами фракций Верховной рады Украины и проинформировал их о "формуле Штайнмайера", сообщила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук.
"Президент Зеленский... перед тем, как прийти к нам на (заседание – Прим. ред.) фракции, с руководителями фракций встречался. Президент Зеленский все разъяснил, не было особых вопросов, как я понимаю со слов президента, все всем понятно", - сказала Верещук журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина". По ее словам, встреча состоялась во вторник.
Зеленский ранее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
По ее словам, президент проинформировал глав парламентских фракций о том, что именно было подписано в Минске, "как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс", а также о том, как будут обеспечиваться национальные интересы во время переговоров в "нормандском формате".
Ранее три фракции в парламенте - "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - требовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского после согласования в Минске "формулы Штайнмайера".