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РИА Новости

Зеленский обсудил с главами фракций Рады "формулу Штайнмайера"

11:37 02.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами фракций Верховной рады Украины и проинформировал их о "формуле Штайнмайера", сообщила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук.
"Президент Зеленский... перед тем, как прийти к нам на (заседание – Прим. ред.) фракции, с руководителями фракций встречался. Президент Зеленский все разъяснил, не было особых вопросов, как я понимаю со слов президента, все всем понятно", - сказала Верещук журналистам, трансляцию вел телеканал "112. Украина". По ее словам, встреча состоялась во вторник.
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Зеленский ранее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме этого, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина). Зеленский также заявил, "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.
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По ее словам, президент проинформировал глав парламентских фракций о том, что именно было подписано в Минске, "как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс", а также о том, как будут обеспечиваться национальные интересы во время переговоров в "нормандском формате".
Ранее три фракции в парламенте - "Батькивщина", "Голос" и "Европейская солидарность" - требовали провести закрытое заседание парламента при участии Зеленского после согласования в Минске "формулы Штайнмайера".
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