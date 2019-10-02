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РИА Новости

В Петербурге сильный ветер повалил 17 деревьев

11:31 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВетер в Санкт-Петербурге
Ветер в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ветер в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сильный ветер повалил во вторник в Санкт-Петербурге 17 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.
Ранее сообщалось, что в Петербурге во вторник прошли дожди, ветер усилился до 15-20 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге закрыли во вторник утром для предотвращения угрозы наводнения. Кронштадтский корабельный фарватер закрывали для движения судов. Вечером угроза подъема уровня воды миновала, затворы КЗС открыли.
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"На зеленых территориях, которые обслуживает комитет по благоустройству, ветер повалил 17 деревьев. Их падение не нанесло ущерба. Все ветровалы оперативно раскряжеваны, завершается вывоз порубочных остатков", - сообщает комитет.
Большая часть (10 деревьев) упала в Курортном районе. Также ветер повалил деревья в Приморском, Выборгском, Московском и Красносельском районах. Среди упавших деревьев преобладали ивы и березы.
Ранее сообщалось, что 1 октября из-за непогоды были закрыты восемь петербургских садов и скверов: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.
В среду эти петербургские сады и скверы открыты и принимают посетителей в обычном режиме.
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