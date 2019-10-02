В Петербурге сильный ветер повалил 17 деревьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Сильный ветер повалил во вторник в Санкт-Петербурге 17 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.

Ранее сообщалось, что в Петербурге во вторник прошли дожди, ветер усилился до 15-20 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге закрыли во вторник утром для предотвращения угрозы наводнения. Кронштадтский корабельный фарватер закрывали для движения судов. Вечером угроза подъема уровня воды миновала, затворы КЗС открыли.

"На зеленых территориях, которые обслуживает комитет по благоустройству, ветер повалил 17 деревьев. Их падение не нанесло ущерба. Все ветровалы оперативно раскряжеваны, завершается вывоз порубочных остатков", - сообщает комитет.

Большая часть (10 деревьев) упала в Курортном районе. Также ветер повалил деревья в Приморском, Выборгском, Московском и Красносельском районах. Среди упавших деревьев преобладали ивы и березы.

Ранее сообщалось, что 1 октября из-за непогоды были закрыты восемь петербургских садов и скверов: Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.