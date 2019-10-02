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РИА Новости

Концепции нового закона об особом статусе Донбасса еще нет, заявили в Раде

11:27 02.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Концепции нового закона об особом статусе Донбасса еще нет, заявил в среду глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в него будет включена "формула Штайнмайера".
"Сейчас нет ни текста, ни даже концепции нового закона", - заявил Арахамия в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112. Украина".
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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