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РИА Новости
Культура

Дирижер Скрипка назвал Канчели композитором мирового уровня

11:26 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСергей Скрипка
Сергей Скрипка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сергей Скрипка. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Грузинский композитор и народный артист СССР Гия Канчели был композитором мирового уровня и замечательным человеком, его уход является невосполнимой утратой для всего музыкального сообщества, сообщил РИА Новости дирижер, народный артист РФ Сергей Скрипка.
Канчели скончался в среду в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
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"Гия Канчели для меня был чрезвычайно близким и очень дорогим человеком, потому что это не просто композитор мирового уровня, это удивительный, просто поразительный человек, который умел и общаться, и дружить. Мы очень много с ним сделали в кино, и одна из последних работ, которая была - это "Ку! Кин-дза-дза", где мы снова встретились с Данелией, с Канчели - с этими двумя великими людьми. Для меня это огромная потеря, да и для всего нашего музыкального сообщества - это невосполнимая утрата, потому что вся наша планета потеряла величайшего композитора и замечательного человека", - сказал собеседник агентства.
Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, в семье заслуженного врача Грузии. Окончил музыкальную школу, затем поступил в Тбилисскую консерваторию, где преподавал с 1970 года. Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, в число которых входят "Мимино", "Шальная пуля", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Житие Дон Кихота и Санчо" и другие. Кроме того, Канчели писал музыку к многочисленным спектаклям: "Ричард III", "Король Лир", "Мамаша Кураж и ее дети", "Макбет", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. Канчели является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем премии "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза", является почетным гражданином Тбилиси.
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