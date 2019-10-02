Дирижер Скрипка назвал Канчели композитором мирового уровня

"Гия Канчели для меня был чрезвычайно близким и очень дорогим человеком, потому что это не просто композитор мирового уровня, это удивительный, просто поразительный человек, который умел и общаться, и дружить. Мы очень много с ним сделали в кино, и одна из последних работ, которая была - это "Ку! Кин-дза-дза", где мы снова встретились с Данелией, с Канчели - с этими двумя великими людьми. Для меня это огромная потеря, да и для всего нашего музыкального сообщества - это невосполнимая утрата, потому что вся наша планета потеряла величайшего композитора и замечательного человека", - сказал собеседник агентства.