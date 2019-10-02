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РИА Новости
Культура

Умер написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" композитор Гия Канчели

09:21 02.10.2019 (обновлено: 10:29 02.10.2019)
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© РИА Новости / Юрий КаверКомпозитор Гия Канчели
Композитор Гия Канчели
© РИА Новости / Юрий Кавер
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Imedi.
Канчели в последнее время проходил лечение в больнице.
Он был автором композиций к таким фильмам, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986) и многим другим.
Канчели имел звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР, а также был обладателем премии "Ника" за лучшую музыку к фильму ("Кин-дза-дза!"). С 1993 года жил в Бельгии.
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КультураГия КанчелиСССРГрузия
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