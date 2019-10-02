Умер написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" композитор Гия Канчели

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Imedi.
Канчели в последнее время проходил лечение в больнице.
Он был автором композиций к таким фильмам, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986) и многим другим.
Канчели имел звания народного артиста Грузинской ССР, народного артиста СССР, а также был обладателем премии "Ника" за лучшую музыку к фильму ("Кин-дза-дза!"). С 1993 года жил в Бельгии.