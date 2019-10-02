Умер написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза!" композитор Гия Канчели

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Imedi

Канчели в последнее время проходил лечение в больнице.

Он был автором композиций к таким фильмам, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Кин-дза-дза!" (1986) и многим другим.