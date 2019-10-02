Журбин назвал Канчели великим композитором и мудрецом

"Гия Канчели был великим композитором и великим мудрецом. Он был глубочайший человек, очень добрый, теплый, человечный, но жестко стоявший на своих художественных правилах и никогда себе не изменявший. Я его знал много лет, хотя последние годы мы почти не встречались, он жил большей частью в Антверпене. Когда я приехал в Антверпен в прошлом году, он, увы, уже уехал в Грузию. Он понимал, что его болезнь не даст ему долго прожить и хотел умереть на родине", - сказал Журбин.