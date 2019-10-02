Журбин назвал Канчели великим композитором и мудрецом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Гия Канчели был великим композитором и мудрецом, человеком добрым, но жестко стоявшим на своих художественных правилах и никогда себе не изменявшим, сказал РИА Новости композитор Александр Журбин.
Грузинский композитор и пианист, народный артист СССР Гия Канчели скончался в больнице в Тбилиси в возрасте 84 лет, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на его родственников.
"Гия Канчели был великим композитором и великим мудрецом. Он был глубочайший человек, очень добрый, теплый, человечный, но жестко стоявший на своих художественных правилах и никогда себе не изменявший. Я его знал много лет, хотя последние годы мы почти не встречались, он жил большей частью в Антверпене. Когда я приехал в Антверпен в прошлом году, он, увы, уже уехал в Грузию. Он понимал, что его болезнь не даст ему долго прожить и хотел умереть на родине", - сказал Журбин.
Композитор отметил, что Канчели оставил огромное музыкальное наследие: симфоническую и камерную музыку, а также музыку к фильмам и спектаклям
"И во всем, что он сделал, он был велик, я уверен, что его музыка будет звучать после его смерти еще очень и очень долго", - добавил Журбин.
Канчели - лауреат Государственной премии СССР, он написал музыку более чем к 50 фильмам, в частности к картинам Георгия Данелии "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза", "Орел или решка", а также к спектаклям - "Ханума" (1972), "Гамлет" в постановке Роберта Стуруа (1998). Композитор также писал симфоническую и хоровую музыку, он обладатель множества российских и грузинских премий в сфере искусства.