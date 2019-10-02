Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться после встречи глав стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина), заявила в среду полпред кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук.

"Мы все (закон об особом статусе Донбасса – ред.) будем обсуждать после переговоров в "нормандском формате". Мы сейчас не обсуждаем разработку никаких законопроектов, которые бы касались выборов или внесения изменений (в действующий закон об особом статусе Донбасса)", - заявила Верещук в ходе общения с журналистами.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.