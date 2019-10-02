В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.

Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что один человек погиб и восемь человек пострадали в результате столкновения выехавшей на встречную полосу иномарки с маршрутным автобусом ПАЗ в Ломоносовском районе Ленинградской области. Водитель и семь пассажиров автобусы госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Ранее об этом сообщал представитель экстренных служб региона.

Пресс-служба УГИБДД отметила, что ДТП произошло 2 октября около 07:40 на 16 км Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещён), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, после чего произошло возгорание обоих транспортных средств", - рассказали в ГИБДД РФ.