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РИА Новости

В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

10:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что один человек погиб и восемь человек пострадали в результате столкновения выехавшей на встречную полосу иномарки с маршрутным автобусом ПАЗ в Ломоносовском районе Ленинградской области. Водитель и семь пассажиров автобусы госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Ранее об этом сообщал представитель экстренных служб региона.
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Пресс-служба УГИБДД отметила, что ДТП произошло 2 октября около 07:40 на 16 км Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.
"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Mazda 3, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещён), и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, после чего произошло возгорание обоих транспортных средств", - рассказали в ГИБДД РФ.
В результате ДТП водитель Mazda погиб, водитель и четыре пассажира автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы, уточнили в ГИБДД РФ.
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ГИБДД МВД РФЛенинградская областьПроисшествия
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