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РИА Новости
Магаданская область

Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам

10:41 02.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Верховный суд РФ по инициативе прокуратуры Магаданской области признал нарушающим законодательство указ о выплате премий госслужащим Колымы, сообщает в среду региональное надзорное ведомство.
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу. Прокурор Колымы сразу же опротестовал это постановление, но глава региона протест отклонил. Магаданский областной суд также отказал прокурору в удовлетворении его протеста.
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
21 января, 07:53РИА Новости
Глава Хакасии прокомментировал скандал с премиями чиновников
"Верховным судом РФ удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Магаданской области и признан недействующим указ губернатора… которым утвержден порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Магаданской области", - говорится в сообщении.
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Магаданская областьСергей НосовВерховный суд РФМагаданОбщество
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