Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам

МАГАДАН, 2 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Верховный суд РФ по инициативе прокуратуры Магаданской области признал нарушающим законодательство указ о выплате премий госслужащим Колымы, сообщает в среду региональное надзорное ведомство.
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу. Прокурор Колымы сразу же опротестовал это постановление, но глава региона протест отклонил. Магаданский областной суд также отказал прокурору в удовлетворении его протеста.
"Верховным судом РФ удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Магаданской области и признан недействующим указ губернатора… которым утвержден порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Магаданской области", - говорится в сообщении.