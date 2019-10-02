Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу. Прокурор Колымы сразу же опротестовал это постановление, но глава региона протест отклонил. Магаданский областной суд также отказал прокурору в удовлетворении его протеста.