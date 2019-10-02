Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:34Z
https://ria.ru/20191002/1559345263.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155934/51/1559345126_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_cd47fa64447b49f367b0ee6a0dcdd9b3.jpg
РИА Новости

На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ

10:34 02.10.2019
350
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция протеста против согласования "формулы Штайнмайера" в Киеве
Акция протеста против согласования формулы Штайнмайера в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Акции протеста против подписания согласования Украиной "формулы Штайнмайера" прошли в Запорожье, Мариуполе, Харькове, Черновцах и Львове, сообщают украинские СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Во вторник вечером у здания офиса президента Украины прошел митинг против ее реализации.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Как передает агентство "Укринформ", несколько десятков человек в Запорожье и Харькове устроили акции протеста у зданий Службы безопасности Украины. Во Львове, по данным "Львовского портала", националисты и ветераны войны также пикетировали здание СБ Украины. Черновицкое агентство "Букинфо" передает, что на центральную площадь в Черновцах вышли несколько десятков человек. По данным издания "Новости Донбасса", в Мариуполе на центральной площади вечером 1 октября около 50 человек собрались в знак протеста против "формулы Штайнмайера". Информации о правонарушениях и пострадавших в сообщениях нет.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции ''Нормандский сговор - предательство!'' у здания Администрации президента в Киеве
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
02:30РИА Новости
Порошенко предрек снятие санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
0113101
Обсудить 0
"Формула Штайнмайера"Ситуация на УкраинеУкринформФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийЧерновцыЗапорожьеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Киев подписал "формулу Штайнмайера" ради пиара, заявил эксперт
РИА
Новости
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Зубков оценил ситуацию с согласованием Данией "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак не исключил строительства "Северного потока — 2" в обход Дании
Вид на мост у КПП Станица Луганская
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США два сенатора призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Флаг Украины
ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать изменения в закон о статусе Донбасса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин оценил новые возможности российского ТЭК
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео разместил фото танкера Adrian Darya у берегов Сирии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, заявила Матвиенко
Крейсер Аврора на стоянке в Санкт-Петербурге
Ученый рассказал, почему Петербург не затопит из-за глобального потепления
Крымский мост
Крымский мост покрыли устойчивой мобильной связью
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал гражданскую войну в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовские полицейские отвезли задержанного на кладбище и избили до смерти
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
10:34Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
10:31Российский бюджет получил более ста миллиардов долларов от сделки ОПЕК+
10:24Политолог оценил заявления Зеленского о новом законе о статусе Донбасса
10:23Правительство России готовит экологическую стратегию до 2050 года
10:22Российско-китайские отношения выдержали испытание временем, заявил Путин
10:21Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
10:16Посол России в КНР высказался о перспективах развития отношений двух стран
10:14В Турции запретят электронные сигареты
Лента новостейМолния