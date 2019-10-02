На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ

КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Акции протеста против подписания согласования Украиной "формулы Штайнмайера" прошли в Запорожье, Мариуполе, Харькове, Черновцах и Львове, сообщают украинские СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Во вторник вечером у здания офиса президента Украины прошел митинг против ее реализации.

Как передает агентство "Укринформ" , несколько десятков человек в Запорожье и Харькове устроили акции протеста у зданий Службы безопасности Украины. Во Львове, по данным "Львовского портала" , националисты и ветераны войны также пикетировали здание СБ Украины. Черновицкое агентство "Букинфо" передает, что на центральную площадь в Черновцах вышли несколько десятков человек. По данным издания "Новости Донбасса" , в Мариуполе на центральной площади вечером 1 октября около 50 человек собрались в знак протеста против "формулы Штайнмайера". Информации о правонарушениях и пострадавших в сообщениях нет.