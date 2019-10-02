Российский эксперт: каким Китай может быть через 70 лет

МОСКВА, 2 окт – Проект "Россия-Китай: главное". Сочетание социализма и рыночных механизмов в экономике, реализация инициативы "Один пояс, один путь" обеспечит развитие КНР в качестве ведущей промышленной, военной, и космической державы в ближайшие 70 лет, заявила Sputnik ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Розалия Варфаловская. Сочетание социализма и рыночных механизмов в экономике, реализация инициативы "Один пояс, один путь" обеспечит развитие КНР в качестве ведущей промышленной, военной, и космической державы в ближайшие 70 лет, заявила Sputnik ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Розалия Варфаловская.

Первого октября в Китае отмечается 70-я годовщина образования КНР.

"В настоящее время Китай - мощная ядерная и космическая держава, имеющая современную промышленность и развитию инфраструктуру. Совместив социализм с рыночными механизмами, КНР имеет опыт создания экономики с человеческим лицом. Эта экономика обращена к внутреннему рынку. Есть все основания считать, что эта тенденция будет продолжаться следующие 70 лет", - сказала она.

По мнению Варфаловской, Китай имеет хорошие перспективы внедрения проекта "Один пояс-один путь" в мировую экономику, так существует уже частично подготовленная инфраструктура и договоры с африканскими, арабскими государствами, со странами ЕС.

"Это является хорошей и положительной альтернативой американским ТНК, так как проект китайской инициативы является перспективной, взаимовыгодной формой сотрудничества со странами-участницами. Эта прекрасная маркетинговая экономическая модель поможет внутренней экономике КНР развиваться и дальше высокими темпами, обеспечивая рост экспорта и импорта в следующие 70 лет развития", - сказала Варфаловская.

Говоря о стремительном пути развития, который Китай прошел с 1949 года, эксперт, в первую очередь, отметила грамотную и поэтому эффективную роль государства в экономических реформ.