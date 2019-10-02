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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российский эксперт: каким Китай может быть через 70 лет

10:30 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт – Проект "Россия-Китай: главное". Сочетание социализма и рыночных механизмов в экономике, реализация инициативы "Один пояс, один путь" обеспечит развитие КНР в качестве ведущей промышленной, военной, и космической державы в ближайшие 70 лет, заявила Sputnik ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Розалия Варфаловская.
Первого октября в Китае отмечается 70-я годовщина образования КНР.
"В настоящее время Китай - мощная ядерная и космическая держава, имеющая современную промышленность и развитию инфраструктуру. Совместив социализм с рыночными механизмами, КНР имеет опыт создания экономики с человеческим лицом. Эта экономика обращена к внутреннему рынку. Есть все основания считать, что эта тенденция будет продолжаться следующие 70 лет", - сказала она.
По мнению Варфаловской, Китай имеет хорошие перспективы внедрения проекта "Один пояс-один путь" в мировую экономику, так существует уже частично подготовленная инфраструктура и договоры с африканскими, арабскими государствами, со странами ЕС.
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"Это является хорошей и положительной альтернативой американским ТНК, так как проект китайской инициативы является перспективной, взаимовыгодной формой сотрудничества со странами-участницами. Эта прекрасная маркетинговая экономическая модель поможет внутренней экономике КНР развиваться и дальше высокими темпами, обеспечивая рост экспорта и импорта в следующие 70 лет развития", - сказала Варфаловская.
Говоря о стремительном пути развития, который Китай прошел с 1949 года, эксперт, в первую очередь, отметила грамотную и поэтому эффективную роль государства в экономических реформ.
"Когда читаешь документы КПК, то ловишь себя на том, что составлены они очень логично, с использованием знаний не только китайской национальной философии, но и знаний законов экономической теории, менеджмента, маркетинга. Это позволило своевременно реагировать на вызовы времени при проведении реформ на всех этапах модернизации", - сказала Варфаловская. Это позволяет КНР сегодня быть одним из ведущих членов таких международных организаций, как БРИКС, ШОС, а также играть ведущую роль в проекте "Один пояс-один путь"", - добавила она.
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