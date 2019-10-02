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РИА Новости

Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры

10:21 02.10.2019
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© Fotolia / Karelin Dmitriy Телевидение
Телевидение
© Fotolia / Karelin Dmitriy
Телевидение. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Три украинских телеканала "112. Украина", NewsOne и ZIK в среду провели флешмоб против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.
Нацсовет по вопросам телерадиовещания ранее решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, а ZIK назначена внеплановая проверка.
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Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука. Прямые включения журналистов с мест событий проходили так же. Трансляция одновременно велась на всех трех вещателях около 30 минут.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".
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28 сентября, 18:19РИА Новости
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Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
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